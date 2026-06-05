A Agrigento si svolge il ballottaggio tra due candidati. Nelle ultime settimane sono emerse inchieste giudiziarie e richieste di arresto contro alcuni esponenti. Apparamenti politici sono stati firmati e poi cancellati in poche ore. Intanto, il centrodestra mostra segni di difficoltà. Il candidato del campo largo è stato accusato di aver proposto una legge sulla cannabis quando era deputato, mentre si susseguono attacchi e polemiche legate a questioni giudiziarie e politiche.

Inchieste giudiziarie, apparentamenti sottoscritti e saltati poche ore dopo e poi attacchi al candidato del centrosinistra per una sua proposta di legge sulla cannabis quando era deputato. Ad Agrigento, la città che ha dato i natali al drammaturgo e premio Nobel Luigi Pirandello, la campagna elettorale per il ballottaggio si è trasformata non tanto nella trama di uno spettacolo teatrale quanto in quella di un film statunitense, un mix tra commedia e thriller. La richiesta d’arresto. L’ultimo colpo di scena, a pochi giorni dal voto, è la richiesta d’arresto per il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo. La procura di Caltanissetta... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agrigento al ballottaggio: tra richieste di arresto, centrodestra in difficoltà e accuse “stupefacenti” al candidato del campo largo

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