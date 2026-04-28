Caos sulla circonvallazione Cisal | Situazione non più tollerabile

Ieri mattina si sono verificati disagi sulla circonvallazione di Catania, causando un forte caos tra gli automobilisti. La situazione, definita dal sindacato Cisal come insostenibile, evidenzia problemi amministrativi ancora irrisolti e una gestione che non garantisce sicurezza e funzionalità alle strade. Le condizioni del traffico e le difficoltà incontrate dai cittadini hanno attirato l’attenzione sulle criticità presenti nel sistema di gestione delle infrastrutture locali.