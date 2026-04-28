Caos sulla circonvallazione Cisal | Situazione non più tollerabile
Ieri mattina si sono verificati disagi sulla circonvallazione di Catania, causando un forte caos tra gli automobilisti. La situazione, definita dal sindacato Cisal come insostenibile, evidenzia problemi amministrativi ancora irrisolti e una gestione che non garantisce sicurezza e funzionalità alle strade. Le condizioni del traffico e le difficoltà incontrate dai cittadini hanno attirato l’attenzione sulle criticità presenti nel sistema di gestione delle infrastrutture locali.
“Quanto successo ieri mattina alla circonvallazione di Catania, altro non è che la rappresentazione plastica di una situazione amministrativa fallimentare che crea profonda sfiducia nelle politiche ambientali, lasciando ai cittadini un senso di frustrazione e di amarezza, rilevando la necessità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Angelo Pepe, Sindaco di Apice: “Una situazione non più tollerabile. Pretendiamo risposte immediate”Tempo di lettura: 2 minuti“La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili.
Stipendi in ritardo agli operatori ecologici, diffidata la società: “Situazione non più tollerabile”Una situazione ormai definita “strutturale” e non più episodica: è quella denunciata dalla Funzione Pubblica Cgil di Caserta nei confronti della WM...