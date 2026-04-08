Il sindaco di Apice ha espresso la sua preoccupazione riguardo ai continui disservizi nella connessione internet del territorio. Secondo quanto dichiarato, la fibra ottica, che dovrebbe rappresentare un’infrastruttura fondamentale, si presenta fragile e instabile, creando problemi di continuità e affidabilità. La comunità si aspetta risposte immediate per risolvere questa situazione considerata ormai insostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La nostra comunità sta subendo disservizi inaccettabili. La fibra ottica, che dovrebbe essere un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio, si sta rivelando fragile, instabile e incapace di garantire continuità. Non possiamo più tollerare blackout che paralizzano attività economiche, servizi pubblici e la vita quotidiana dei cittadini”. È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, all’indomani dell’ennesimo grave disservizio che ha nuovamente compromesso la connettività nel territorio comunale. Il Sindaco ricorda che, con nota del 16 marzo, il Comune di Apice ha trasmesso un esposto-denuncia formale alle società di telecomunicazioni coinvolte nella gestione della rete in fibra ottica, nonché alle Autorità di vigilanza e agli enti istituzionali competenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Angelo Pepe, Sindaco di Apice: “Una situazione non più tollerabile. Pretendiamo risposte immediate”

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