Agorà Lazio Di Traglia | una crisi che riguarda tutti anche le istituzioni

Da iltempo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo dirigente della Lazio sta affrontando una crisi che coinvolge anche le istituzioni e i tifosi. La situazione ha caratteristiche insolite, che richiedono un’attenzione più generale e non solo mediatica.

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C'è qualcosa di insolito in quello che sta accadendo tra l'attuale gruppo dirigente della Lazio e i suoi tifosi che meriterebbe un'attenzione più ampia, non solo mediatica. Non la contestazione in sé, che nel calcio e nello sport in generale è quasi fisiologica, ma la sua natura. Il rapporto tra i tifosi e il presidente Claudio Lotito è ai minimi storici, e non si tratta di una minoranza rumorosa che sfoga la frustrazione post-partita. Si tratta di famiglie intere. Padri, figli, nonni. Bambine e bambini. La stragrande maggioranza abbonati che hanno rinunciato a biglietti già acquistati in estate, perdendo soldi propri, pur di mandare un segnale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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