Protesta netturbini stagionali Napoletano | Inaccettabile disperdere questo patrimonio umano

Gli operatori ecologici stagionali hanno organizzato una protesta nel centro della città, attirando l'attenzione delle istituzioni. Le immagini dello sciopero mostrano il personale che manifesta, evidenziando una situazione che ha suscitato reazioni tra cittadini e rappresentanti pubblici. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e il riconoscimento professionale di questi lavoratori, considerati da alcuni come un patrimonio umano da tutelare.