Protesta netturbini stagionali Napoletano | Inaccettabile disperdere questo patrimonio umano
Gli operatori ecologici stagionali hanno organizzato una protesta nel centro della città, attirando l'attenzione delle istituzioni. Le immagini dello sciopero mostrano il personale che manifesta, evidenziando una situazione che ha suscitato reazioni tra cittadini e rappresentanti pubblici. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e il riconoscimento professionale di questi lavoratori, considerati da alcuni come un patrimonio umano da tutelare.
"Le immagini della protesta degli operatori ecologici stagionali nel cuore della nostra città non possono lasciare indifferenti le istituzioni". Lo dichiara l'ex consigliere comunale Pasquale Napoletaando la protesta degli operatori ecologici. “Non parliamo di una vertenza isolata, ma.🔗 Leggi su Casertanews.it
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