Un rappresentante di Agorà Lazio ha commentato una manifestazione di interesse di un imprenditore, che successivamente ha acquisito una squadra di calcio. Nel messaggio, ha ringraziato il direttore per aver dato spazio a un intervento di un altro individuo, che aveva espresso preoccupazioni sulla situazione del club.

Caro Direttore, intanto grazie. Grazie di aver ospitato il coinvolgente sfogo di Luigi Bisignani sulla drammatica situazione della Lazio. E grazie di aver così dato la stura a tutta una serie di grida di dolore di altri fratelli biancocelesti, che attraverso le tue colonne stanno trovando finalmente uno spazio per raccontare quello che da troppo tempo ribolle dentro la nostra comunità. Grazie di cuore, davvero. Detto questo, consenti anche a me di intervenire nella polemica sul possibile futuro della società e soprattutto della squadra. Perché sono seriamente preoccupato e chi mi conosce sa benissimo che invece sono sempre stato un ottimista. Per me, anche nei momenti peggiori, il bicchiere è sempre stato mezzo pieno, mai mezzo vuoto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Agorà Lazio, Guido Paglia: La manifestazione d'interesse di Commisso che poi prese la Viola

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