Studenti aggrediscono docenti la Lega attacca | Fallimento educativo ma la colpa è dei genitori Sono minorenni? Io ritirerei la patente per tre mesi ai genitori Poi si vede

Due insegnanti sono stati aggrediti da un gruppo di studenti fuori da una scuola a Parma. Le immagini dell’episodio sono circolate sui media nazionali, anche se non è stata ancora confermata una data precisa. La Lega ha commentato l’accaduto attribuendo la responsabilità a un fallimento educativo e criticando i genitori, suggerendo di ritirare la patente ai minori coinvolti per tre mesi.

Due docenti aggrediti da un gruppo di studenti fuori da un istituto scolastico di Parma. Le immagini dell’episodio, ancora prive di una data certa, hanno fatto rapidamente il giro della cronaca nazionale. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta al termine delle lezioni, quando un numero non precisato di ragazzi ha circondato i due insegnanti colpendoli. A commentare l’accaduto è Armando Siri, responsabile dei dipartimenti della Lega, attraverso una nota ufficiale. Il tono è duro e l’analisi sposta il baricentro dal fatto in sé al contesto familiare. “Le immagini che arrivano da Parma sono sconcertanti: due docenti aggrediti da una gang di studenti all’uscita dall’istituto scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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