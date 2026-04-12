Carcere Marassi detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorso
Nel carcere di Marassi si sono verificati due episodi di violenza sabato scorso. Dopo che un detenuto aveva appiccato un incendio, un altro ha colpito un agente con un pugno, provocandogli un trauma e il trasferimento al pronto soccorso. La situazione ha generato preoccupazione tra le forze dell’ordine e il personale penitenziario, che cercano di gestire il clima di tensione all’interno della struttura.
Altro episodio di violenza nel carcere di Marassi dove sabato, dopo che un detenuto ha appiccato un incendio, un altro ha sferrato un pugno a un agente della polizia penitenziaria.È successo nella prima sezione, al piano terra. Qui, un detenuto di origine marocchina, classe 1999, ha colpito un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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