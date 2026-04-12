Carcere Marassi detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorso

Nel carcere di Marassi si sono verificati due episodi di violenza sabato scorso. Dopo che un detenuto aveva appiccato un incendio, un altro ha colpito un agente con un pugno, provocandogli un trauma e il trasferimento al pronto soccorso. La situazione ha generato preoccupazione tra le forze dell’ordine e il personale penitenziario, che cercano di gestire il clima di tensione all’interno della struttura.