Caos al carcere di Torino agente in ospedale dopo l' aggressione di un detenuto | annunciato sit-in davanti alla Prefettura

Un agente di polizia penitenziaria è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto in un carcere del nord Italia. La notizia ha scatenato proteste tra il personale, che ha annunciato un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere interventi immediati. I lavoratori si sono detti stanchi di aspettare risposte dall'Amministrazione Penitenziaria, accusandola di immobilismo di fronte a una situazione che, secondo loro, potrebbe peggiorare ulteriormente.

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