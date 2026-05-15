Caos al carcere di Torino agente in ospedale dopo l' aggressione di un detenuto | annunciato sit-in davanti alla Prefettura
Un agente di polizia penitenziaria è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto in un carcere del nord Italia. La notizia ha scatenato proteste tra il personale, che ha annunciato un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere interventi immediati. I lavoratori si sono detti stanchi di aspettare risposte dall'Amministrazione Penitenziaria, accusandola di immobilismo di fronte a una situazione che, secondo loro, potrebbe peggiorare ulteriormente.
“Non siamo più disposti ad assistere all'inerzia e all'immobilismo dell'Amministrazione Penitenziaria davanti a una situazione che rischia di degenerare ulteriormente". Con queste parole Leo Beneduci, segretario generale del sindacato Osapp, annuncia una conferenza stampa davanti al carcere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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