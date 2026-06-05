Aggressione nel carcere delle Vallette a Torino | detenuto scaglia un carrello contro un agente

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno 2026, nel carcere delle Vallette a Torino, un detenuto ha lanciato un carrello contro un agente di polizia penitenziaria. L’episodio si è verificato all’interno della struttura carceraria, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze. La polizia penitenziaria ha riportato danni materiali, ma non si segnalano feriti tra gli agenti. La situazione è stata gestita immediatamente dalle forze dell’ordine presenti nel penitenziario.