Aggressione nel carcere delle Vallette a Torino | detenuto scaglia un carrello contro un agente

Da torinotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno 2026, nel carcere delle Vallette a Torino, un detenuto ha lanciato un carrello contro un agente di polizia penitenziaria. L’episodio si è verificato all’interno della struttura carceraria, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze. La polizia penitenziaria ha riportato danni materiali, ma non si segnalano feriti tra gli agenti. La situazione è stata gestita immediatamente dalle forze dell’ordine presenti nel penitenziario.

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Un'aggressione ai danni della polizia penitenziaria si è verificata mercoledì 3 giugno 2026 all'interno del carcere delle Vallette a Torino. Tre detenuti stranieri ristretti nel padiglione C, al termine dei colloqui con i propri difensori sono entrati nel corridoio adiacente alla sala avvocati e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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