Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino | detenuto trovato morto nella sua cella

Nella serata di mercoledì 25 marzo 2026, un detenuto di 51 anni è stato trovato senza vita nella sua cella presso il carcere delle Vallette a Torino. La notizia è stata confermata dalle autorità penitenziarie, che hanno avviato le procedure di accertamento sulla causa del decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria e i sanitari del servizio sanitario.

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, un detenuto italiano di 51 anni è stato trovato morto all'interno della sua cella nel carcere delle Vallette a Torino. “Accanto a lui - riferisce in una nota l'Osapp, sindacato di polizia penitenziaria - è stato rinvenuto un contenitore artigianale, verosimilmente utilizzato come ‘stufa’ per il riscaldamento e l’inalazione di sostanze, modalità talvolta associata al consumo di sostanze stupefacenti come il crack. Sulle circostanze sono in corso gli opportuni accertamenti”. Il tragico episodio si inserisce in una serie di criticità che sono state riscontrate negli ultimi giorni.... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino: detenuto trovato morto nella sua cella Articoli correlati Brutto episodio nel carcere delle Vallette a Torino: detenuta sputa in faccia a un'agenteNella serata di martedì 27 gennaio 2026, una detenuta straniera, ristretta nella sezione Icam del carcere delle Vallette a Torino, ha sputato in... Leggi anche: Tragedia in carcere, detenuto si toglie la vita in cella Contenuti utili per approfondire Tragedia nel carcere delle Vallette a... Temi più discussi: Detenuto trovato morto nel carcere delle Vallette a Torino, è stato un tragico gesto volontario; Suicida in carcere Bernardo Pace, condannato per mafia al processo Hydra; Ferrara, detenuto muore in carcere soffocato da un pezzo di carne: aperta un'indagine; Ancora un dramma nel carcere di Torino, un detenuto di 62 anni si è tolto la vita impiccandosi. Carcere, aggressioni a Sanremo e a MarassiInoltre a Genova la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per due agenti di polizia penitenziaria per la morte di un detenuto di 21 anni ... rainews.it Ancora un dramma nel carcere di Torino, un detenuto di 62 anni si è tolto la vita impiccandosiIl dramma si è consumato intorno alle 18,30, al piano terra del blocco E del carcere. La vittima è un detenuto italiano, di 62 anni, che si è impiccato. torinoggi.it La vendita di Gedi ai greci è stata una tragedia greca come dicono i giornalisti di Repubblica, l'Ordine e l'Fnsi Perché rimpiangono un editore ingombrante come Elkann mentre guardano con diffidenza l'approdo di Kyriakou, che invece è un editore puro x.com Tragedia a Capalbio: nell'incidente ha perso la vita una donna - facebook.com facebook