Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino detenuto trovato morto in una cella

Un uomo di 54 anni, detenuto nel carcere delle Vallette a Torino, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 4 maggio 2026 all’interno della sua cella. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine e sul posto sono intervenuti gli agenti penitenziari e le forze dell’ordine. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Un detenuto italiano di 54 anni è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio 2026 all'interno del carcere delle Vallette a Torino. L'uomo è stato trovato privo di sensi intorno alle 15 nei bagni del padiglione A, dopo aver compiuto un gesto volontario. A scoprire l'accaduto sono stati gli.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino: detenuto trovato morto nella sua cellaNella tarda serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, un detenuto italiano di 51 anni è stato trovato morto all'interno della sua cella nel carcere... Detenuto evade durante un permesso dal carcere delle Vallette a Torino, ma viene beccato il giorno dopo appartato in un'auto con una donnaNella serata di martedì 7 aprile 2026 un detenuto italiano non ha fatto ritorno nel carcere delle Vallette a Torino dopo aver usufruito di un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Suicidio in carcere a Rebibbia: detenuto si toglie la vita, poi scoppia la rivolta; Agente della Penitenziaria suicida a 42 anni, la Uil: Carceri al collasso; Muore in carcere a 48 anni, il garante dei detenuti: Lacerazione ed amarezza; Principio di incendio nel carcere di Marassi. Tragedia nel carcere di Torino: detenuto si toglie la vitaUn nuovo dramma colpisce il sistema delle carceri italiane e riaccende i riflettori su una situazione sempre più critica. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, un detenuto ha perso la vita all’inte ... giornalelavoce.it Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino, detenuto trovato morto in una cellaUn detenuto italiano di 54 anni è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio 2026 all'interno del carcere delle Vallette a Torino. L'uomo è stato trovato privo di sensi intorno alle 15 nei bagni de ... torinotoday.it Disabile cade nei bagni del cimitero e muore: tragedia a Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Ricorre oggi il 77° anniversario della tragedia avvenuta a Superga il 4 maggio 1949 Gravina: “Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni” #FIGC x.com