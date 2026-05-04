Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino detenuto trovato morto in una cella

Da torinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 54 anni, detenuto nel carcere delle Vallette a Torino, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 4 maggio 2026 all’interno della sua cella. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine e sul posto sono intervenuti gli agenti penitenziari e le forze dell’ordine. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Un detenuto italiano di 54 anni è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 maggio 2026 all'interno del carcere delle Vallette a Torino. L'uomo è stato trovato privo di sensi intorno alle 15 nei bagni del padiglione A, dopo aver compiuto un gesto volontario. A scoprire l'accaduto sono stati gli.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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