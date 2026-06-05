Aggressione ai docenti | Rischio normalizzazione ci vogliono più tutele Le proposte del Comitato Nazionale Docenti

Il Comitato Nazionale Docenti ha chiesto maggiori tutele per il personale scolastico, in seguito a un aumento delle aggressioni ai danni dei docenti. La richiesta arriva in un contesto in cui si evidenzia un rischio di normalizzazione di questi comportamenti violenti. Le proposte del comitato mirano a rafforzare le misure di sicurezza nelle scuole, sottolineando la necessità di interventi concreti per proteggere insegnanti e personale scolastico.

Le aggressioni nei confronti del personale scolastico continuano ad alimentare il dibattito sulla sicurezza nelle scuole italiane. Negli ultimi anni episodi che hanno coinvolto docenti e dirigenti scolastici hanno riportato all’attenzione delle istituzioni il tema della tutela di chi lavora quotidianamente nelle aule, mentre associazioni professionali e organizzazioni di categoria chiedono interventi più incisivi sul piano preventivo e normativo. A rilanciare il tema è stato il Comitato Nazionale Docenti, che in una nota diffusa dopo i recenti fatti avvenuti a Parma ha parlato di un fenomeno che non può più essere considerato episodico.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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