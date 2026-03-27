Docente accoltellata | il sintomo di una scuola sotto pressione Molti docenti non ce la fanno più Il Comitato Docenti contro mobbing e burnout lancia l’allarme

Un docente è stato ferito durante un episodio di violenza avvenuto all’interno di una scuola. L’incidente ha suscitato attenzione sulle condizioni di lavoro degli insegnanti, molti dei quali segnalano un aumento di stress, mobbing e burnout. Il Comitato Docenti contro mobbing e burnout ha diffuso un comunicato per denunciare la situazione e richiedere interventi concreti.