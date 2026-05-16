Il 50% dei docenti vive situazioni di stress lavorativo cronico e uno su tre vorrebbe lasciare il lavoro Ci vogliono tutele
Secondo un rapporto recente, metà degli insegnanti si trova ad affrontare una condizione di stress lavorativo cronico, mentre circa un terzo manifesta intenzioni di abbandonare l’attività. La questione del disagio tra il personale scolastico è arrivata all’attenzione del Senato attraverso un intervento di un rappresentante di un Comitato Nazionale dedicato ai docenti, che ha richiesto il riconoscimento dell’usura professionale nel settore e l’adozione di misure strutturali per proteggere la salute mentale degli insegnanti.
Il tema del disagio lavorativo degli insegnanti approda al Senato con l’intervento del Comitato Nazionale Docenti – Mobbing e Burnout, che chiede il riconoscimento dell’usura professionale nella scuola e misure strutturali per la tutela della salute mentale del personale scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Uno studio ha dimostrato che frequentare persone tossiche— "hasslers" (i fastidiosi) — può aumentare lo stress cronico e influire sull’invecchiamento cellulareSi dice spesso: «Mi hai fatto venire i capelli bianchi!» quando una persona o una situazione si rivela particolarmente stressante.
Oggi Bologna ha risposto con forza! Un lungo corteo, oltre 500, di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, docenti, personale ATA, realtà studentesche, istituzioni e società civile ha attraversato la città per dire un chiaro NO alla riforma degli istituti tecnici facebook