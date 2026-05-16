Il 50% dei docenti vive situazioni di stress lavorativo cronico e uno su tre vorrebbe lasciare il lavoro Ci vogliono tutele

Secondo un rapporto recente, metà degli insegnanti si trova ad affrontare una condizione di stress lavorativo cronico, mentre circa un terzo manifesta intenzioni di abbandonare l’attività. La questione del disagio tra il personale scolastico è arrivata all’attenzione del Senato attraverso un intervento di un rappresentante di un Comitato Nazionale dedicato ai docenti, che ha richiesto il riconoscimento dell’usura professionale nel settore e l’adozione di misure strutturali per proteggere la salute mentale degli insegnanti.

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