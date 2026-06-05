Un uomo di 50 anni è stato colpito alla testa con una pietra durante una lite notturna a Lido Tre Archi. La discussione si è trasformata in una colluttazione, con spintoni tra i coinvolti. Uno dei partecipanti ha afferrato una pietra e ha colpito alle spalle il 50enne, facendolo perdere i sensi. L’episodio è avvenuto in una zona residenziale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui responsabili.

Fermo, 5 giugno 2026 – Prima la discussione, poi gli spintoni e infine uno dei coinvolti che ha afferrato una pietra e, alle spalle, ha colpito un 50nne di origini albanesi alla testa, facendogli perdere i sensi. Per qualche attimo il suo cuore ha cessato di battere, ma fortunatamente l’uomo è stato rianimato in tempo grazie al tempestivo intervento dei sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo. La tragedia per motivi ancora da accertare. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nel quartiere di Lido Tre Archi quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è scoppiata una discussione tra la vittima della brutale aggressione e un gruppetto di giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione a Lido Tre Archi, colpito in testa da una pietra: notte d’angoscia per un 50enne

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A demobilized soldier, robbed of his property and girl, vows to duel with the bullying rancher

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