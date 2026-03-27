Aggressione choc all' Esselunga | direttore colpito in testa con una bottiglia caccia a tre uomini in fuga

Un episodio di violenza si è verificato in un supermercato, dove tre uomini sono entrati, hanno rubato alcune bottiglie di liquore e, una volta fermati, hanno aggredito il direttore colpendolo alla testa con una bottiglia. Gli aggressori sono fuggiti immediatamente dopo l’episodio, mentre il personale ha chiamato le forze dell’ordine. Le autorità stanno cercando i sospetti.

Tentato furto nel reparto alcolici, poi l’aggressione. Il responsabile del punto vendita ferito e portato in ospedale in codice verde, intervento dei carabinieri di Cantù Sono entrati, hanno preso alcune bottiglie di liquore e quando sono stati fermati hanno reagito con violenza, colpendo il direttore alla testa. È successo ieri sera, intorno alle 20.50, all’Esselunga di Novedrate, dove un tentato furto si è trasformato in un’aggressione che ha lasciato sotto choc clienti e dipendenti. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini si sono diretti verso il reparto alcolici iniziando a riempire uno zaino. Il comportamento ha insospettito il personale e ha fatto intervenire il direttore insieme alla vigilanza. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Aggressione choc all'Esselunga: direttore colpito in testa con una bottiglia, caccia a tre uomini in fuga Articoli correlati Violenza in centro: colpito alla testa con una bottiglia rotta dopo una lite, un arrestoLa vittima, un uomo di origine algerina, è rimasta ferita al termine di una colluttazione. Terrore per Guendouzi: colpito alla testa da una bottiglia a IzmitFollia ultras durante Kocaelispor-Fenerbahçe: l'ex Lazio crolla a terra, partita sospesa e caos in campo.