Ragazza ferita alla testa da una pietra | l' aggressione choc all' uscita da un supermercato

Da foggiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio, alle 19.30, una ragazza di 18 anni è stata aggredita all’uscita di un supermercato in corso del Mezzogiorno. Un gruppo di giovani l’ha insultata e provocata prima di colpirla alla testa con una pietra. La vittima è rimasta ferita e soccorsa sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio sulla motivazione dell’attacco o sullo stato di coscienza della ragazza è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Martedì 19 maggio, intorno alle 19.30, una ragazza di 18 anni è stata insultata, provocata e poi colpita alla testa da una pietra lanciata da gruppo di giovani all'uscita di un supermercato in corso del Mezzogiorno. A raccontarlo su queste colonne il padre della vittima, che ha affidato la sua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scontri di Torino, circondato e picchiato dai poliziotti grida: «Sono un fotografo»

Video Scontri di Torino, circondato e picchiato dai poliziotti grida: «Sono un fotografo»

Sullo stesso argomento

È morto Darrell Sheets, star del reality “Affari al buio”. La polizia: “Deceduto a seguito di una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa”Darrell Sheets del reality show “Affari al buio-Storage Wars” è morto a 67 anni, nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona.

Leggi anche: Trieste, aggressione all’uscita dalla scuola media: 14enne colpito al volto da un coetaneo. Ferita anche l’insegnante intervenuta per difenderlo

ragazza ferita alla testaChi sono i feriti travolti dall'auto a Modena: la coppia ricoverata a Bologna, le turiste e l'eroe accoltellato alla testaOtto feriti, quattro gravi e alcuni in pericolo di vita: i più lievi dimessi. All'ospedale Maggiore di Bologna ricoverata una coppia di 55enni e all'ospedale di Baggiovara due turiste: una polacca e u ... corrieredibologna.corriere.it

Rissa in discoteca a Pomigliano, 19enne colpito a bottigliate in testa, ferito gravemente. Ragazza pugnalata al gluteoRissa in discoteca a Pomigliano d'Arco. Un ragazzo di 19 anni viene picchiato con una bottiglia di vetro e colpito ripetutamente alla testa. È ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale del Mare di ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web