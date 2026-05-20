Ragazza ferita alla testa da una pietra | l' aggressione choc all' uscita da un supermercato
Martedì 19 maggio, alle 19.30, una ragazza di 18 anni è stata aggredita all’uscita di un supermercato in corso del Mezzogiorno. Un gruppo di giovani l’ha insultata e provocata prima di colpirla alla testa con una pietra. La vittima è rimasta ferita e soccorsa sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio sulla motivazione dell’attacco o sullo stato di coscienza della ragazza è stato reso noto.
Martedì 19 maggio, intorno alle 19.30, una ragazza di 18 anni è stata insultata, provocata e poi colpita alla testa da una pietra lanciata da gruppo di giovani all'uscita di un supermercato in corso del Mezzogiorno. A raccontarlo su queste colonne il padre della vittima, che ha affidato la sua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Un passante qualunque, un uomo normale, che ha scelto di non voltarsi dall’altra parte. Ha bloccato l’aggressore, lo ha disarmato, ha lottato corpo a corpo nonostante una ferita alla testa e il rischio concreto di essere colpito al cuore. Ha continuato a stringere, - Facebook facebook
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