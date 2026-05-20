Ragazza ferita alla testa da una pietra | l' aggressione choc all' uscita da un supermercato

Martedì 19 maggio, alle 19.30, una ragazza di 18 anni è stata aggredita all’uscita di un supermercato in corso del Mezzogiorno. Un gruppo di giovani l’ha insultata e provocata prima di colpirla alla testa con una pietra. La vittima è rimasta ferita e soccorsa sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio sulla motivazione dell’attacco o sullo stato di coscienza della ragazza è stato reso noto.

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