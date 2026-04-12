Massa aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi | Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11 Fermati tre ragazzi

A Massa, un uomo di 47 anni è stato colpito da un gruppo di ragazzini ubriachi e ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni. Tre giovani sono stati fermati in relazione all’aggressione, che è avvenuta dopo un episodio in cui un gruppo di ragazzi aveva lanciato bottiglie di vetro contro un negozio. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dei sospetti.

Un richiamo a non lanciare bottiglie di vetro contro un negozio: tanto è bastato a far scattare la furia del 'branco' di giovanissimi che lo ha aggredito. Giacomo Bongiorni, 47 anni, è morto così, davanti agli occhi del figlio 11enne e della sua compagna, questa notte in piazza Felice Palma a Massa (Massa Carrara), nel centro storico cittadino, a due passi dalla sede del Comune. Aggredito, è caduto a terra sbattendo la testa sull'asfalto e andando poi in arresto cardiaco, che gli è stato fatale. A nulla sono valsi i lunghi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori intervenuti. Fermati tre giovani Con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani, di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, per la morte del 46enne Giacomo Bongiorni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Fermati tre ragazzi Leggi anche: Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Aveva chiesto non lanciare bottiglie Leggi anche: Massa, aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore a 47 anni davanti al figlio di 11. Gli aveva chiesto di non lanciare bottiglie Aggredito da un gruppo di ragazzini ubriachi: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio di 11 anni