Aggredita a scuola per le brioscine dell' ultimo giorno | mamma finisce al pronto soccorso

Una madre è stata aggredita da un’altra donna davanti a una scuola durante la consegna delle brioscine dell’ultimo giorno di scuola. L’aggressione è avvenuta in via Marconi, davanti all’edificio scolastico. La donna ha subito lesioni e si è recata al pronto soccorso. La vittima è nota nella politica locale. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ha riportato ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Proposta per l'ultimo giorno di scuola sfocia in un'aggressione. Imma Zinnia, figura nota nella politica locale di Nocera Inferiore, sarebbe stata picchiata da un'altra madre davanti al plesso di via Marconi, sede del V Istituto Comprensivo, ed è ricorsa alle cure del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Litigano per le brioscine di fine anno: mamma finisce al pronto soccorso

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