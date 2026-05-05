A Lucca, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una guardia giurata al pronto soccorso. L’uomo ha tentato di impossessarsi dell’arma della guardia, senza riuscirci. Prima di essere fermato, ha aggredito la stessa guardia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato del 36enne. La vicenda si è svolta nel reparto di emergenza dell’ospedale cittadino.

LUCCA – Voleva l’arma della guardia giurata. Non ci è riuscito, ma quello che ha fatto prima di essere bloccato è bastato per finire in manette. Nella serata del 4 maggio il pronto soccorso dell’ ospedale San Luca di Lucca è diventato teatro di una violenta aggressione: un uomo di 36 anni, in evidente stato di agitazione, ha prima seminato il panico tra operatori e pazienti e poi ha colpito con un pugno al petto l’addetto alla sicurezza in servizio nella struttura, graffiandolo anche al volto e causandogli lesioni refertate. Nel momento in cui ha tentato di sfilare l’arma dalla fondina, il pronto intervento del personale presente ha sventato il peggio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucca, aggredita guardia giurata al pronto soccorso: arrestato 36enne

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