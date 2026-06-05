Agganciato su whatsapp per fare scommesse sportive | Entri nel gruppo e guadagni Ma era una truffa
Un messaggio su WhatsApp promette vincite facili con scommesse sportive, chiedendo 50 euro per entrare in un gruppo. La comunicazione include una foto della carta d’identità e un tono convincente. Tuttavia, si tratta di una truffa, e chi ha ricevuto il messaggio rischia di perdere i soldi senza ottenere alcun guadagno. La comunicazione invita alla prudenza e a non fidarsi di promesse troppo allettanti.
SENIGALLIA - Ti scrivono su whatsApp, foto della carta d’identità, tono sicuro: “Entra nel gruppo, 50 euro e ti faccio vincere”. Dietro c’è il miraggio dei soldi facili: gol al minuto esatto, espulsioni, set a pallavolo, punti a basket, performance in vasca. Scommesse in diretta, vincite. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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