Scommesse sportive | nel 2025 in provincia di Lecco giocati 13 milioni di euro

Nel 2025 in provincia di Lecco sono stati giocati circa 13 milioni di euro in scommesse sportive presso le agenzie. A livello nazionale, nel corso dell’anno, le persone hanno speso più di un miliardo di euro in queste attività, con vincite totali che hanno superato i 4,2 miliardi di euro. I dati mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti, confermando l'interesse crescente verso il settore delle scommesse sportive in Italia.

Nel 2025 le scommesse sportive in agenzia hanno registrato in Italia una spesa di oltre un miliardo di euro, mentre le vincite hanno raggiunto 4,26 miliardi di euro. Ma quanto si spende a Lecco?Nella nostra provincia, lo scorso anno, sono stati giocati in scommesse sportive (esclusa l'ippica) 13.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Incassi da multe nel 2025. Otto milioni di euro in provincia. Proventi ridotti per il capoluogoPoco meno di otto milioni di euro incassati, nel corso del 2025, dai comuni della nostra provincia per quanto riguarda le multe stradali. Le scommesse sportive nel cinema di diverse epocheIl giocatore del 1974 mostra James Caan nei panni di un professore universitario che accumula debiti impossibili con bookmaker criminali. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Migliori siti scommesse e bookmakers in Italia a aprile 2026; La scommessa che salva lo sport; Scommesse in Italia: le regioni in cui il betting sul calcio cresce di più; Betsson AB stima 285 milioni di ricavi nel primo trimestre 2026. Scommesse sportive, in Svizzera 327 segnalazioni di giocate sospette nel 2025La Gespa, autorità del gioco e delle scommesse in Svizzera, ha diramato i dati relativi al monitoraggio degli eventi sportivi e delle giocate sospette nel 2025. agimeg.it Scommesse per finanziare il calcio: in Italia oltre 16 miliardi incassati nel 2025. Ecco come funziona in 20 paesi d’EuropaL'Italia punta a seguire il modello di venti Paesi in Europa: una parte dei soldi delle scommesse usati per finanziare lo sviluppo del calcio ... clubdoria46.it Il centravanti della Fiorentina e della Nazionale scrive sui social a un influencer delle scommesse sportive. Che pubblica la conversazione - facebook.com facebook