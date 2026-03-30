La tua occasione ti aspetta la truffa su Telegram | promettono guadagni facili ma svuotano i conti online

Su Telegram circola una truffa che promette guadagni facili e vite da sogno attraverso canali dedicati. Gli annunci pubblicizzano la possibilità di trasformare poche decine di euro in migliaia, utilizzando testimonial improvvisati e promesse di facili profitti. Chi si imbatte in queste comunicazioni rischia di essere vittima di furti online, con i conti che vengono svuotati senza che ci siano reali opportunità di guadagno.

Promesse di guadagni facili, vite da sogno e testimonial improvvisati: basta entrare in certi canali Telegram per trovarsi catapultati in una realtà parallela dove trasformare poche decine di euro in migliaia sembra routine. Ma dietro nomi rassicuranti come “Maria Costa” o “Nicole Bianchi” si nasconde un sistema ben più opaco, costruito su manipolazione psicologica, identità rubate e meccanismi tipici delle truffe digitali. A raccontarlo è un’inchiesta del Corriere della Sera, che ha ricostruito passo dopo passo il funzionamento delle cosiddette “Crypto invest”. Il copione è sempre lo stesso: profili di donne attraenti, spesso immagini sottratte a influencer inconsapevoli, promettono rendimenti altissimi in poche ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La tua occasione ti aspetta”, la truffa su Telegram: promettono guadagni facili, ma svuotano i conti online Articoli correlati Truffa degli influencer su Telegram, con le criptovalute promettono alti guadagniSu vari canali Telegram circola più d’una truffa crypto, con presunte influencer di gradevole aspetto che promettono soldi veloci. Leggi anche: Cresce a Palermo la truffa del lavoro online: "Falsi annunci, attenzione ai guadagni facili" Le nuove truffe su Telegram e WhatsApp: così i bot ti rubano soldi, dati e fiducia