Agenzia delle Entrate stop ai contanti | come si pagherà

Da oggi non si potrà più pagare in contanti o con assegni negli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le modalità di pagamento saranno esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di credito o di debito. Questa decisione riguarda tutte le pratiche di pagamento presso le sedi territoriali. Le nuove disposizioni sono operative immediatamente, senza possibilità di eccezioni. Gli utenti devono adeguarsi alle nuove modalità per completare le transazioni.

Addio al contante e agli assegni presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È una delle novità più significative contenute nella bozza del decreto legislativo correttivo “omnibus”, pronto per l’esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri. Come riporta Italia Oggi, l’articolo 17 della bozza stabilisce chiaramente che “non potranno più essere eseguiti pagamenti e rimborsi in contanti o con assegni presso gli sportelli”. Il divieto riguarda sia i contanti sia gli assegni bancari e postali, indipendentemente dall’importo e senza più richiedere la dichiarazione antiriciclaggio per quelli superiori a 8.000 euro. Non è ancora chiarito se il provvedimento si estenda anche agli assegni circolari e postali vidimati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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