Meloni ai 25 di Agenzia delle Entrate | Abbiamo riportato i conti dello Stato in ordine – Il video

Il 25 marzo 2026, un rappresentante del governo ha dichiarato che sono stati messi in ordine i conti dello Stato. Durante un evento, ha sostenuto che si sta lavorando per migliorare il rapporto tra lo Stato e i cittadini, puntando sulla fiducia e sulla collaborazione. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video su un'agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 "Stiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini, basato sulla fiducia e sulla collaborazione. Questo approccio, fondato su una politica di bilancio che non disperde le risorse ma le concentra sulle priorità degli italiani, ci ha permesso di riportare i conti dello Stato in ordine e di ridurre significativamente il deficit; di abbassare le tasse col taglio del cuneo fiscale e la riduzione dell'IRPEF; di difendere il potere d'acquisto dei salari e di incentivare chi crea lavoro", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione dei 26 anni di Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Conti correnti nel mirino dell’Agenzia delle Entrate: scattano le presunzioni fiscaliL’amministrazione finanziaria utilizza le indagini bancarie per intercettare movimenti non giustificati che possono celare redditi non dichiarati. Conti correnti sotto controllo dall’Agenzia delle Entrate, la stretta anti evasioneL'Agenzia delle Entrate ha programmato controlli strutturati anche attraverso l’analisi dei conti correnti dei contribuenti. Meloni ai 25 di Agenzia delle Entrate: Abbiamo riportato i conti dello Stato in ordine Approfondimenti e contenuti su Meloni ai 25 di Agenzia delle Entrate... Temi più discussi: Il fact-checking di Meloni a Pulp Podcast; Carburanti, Meloni Tagliamo 25 centesimi al litro; Meloni è una furia poi ferma Nordio intenzionato a dimettersi; Referendum giustizia, Nordio: Vittoria dell’Anm. Conte: Meloni va battuta a elezioni. Meloni ai 25 di Agenzia delle Entrate: Abbiamo riportato i conti dello Stato in ordineStiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini, basato sulla fiducia e sulla collaborazione. Questo approccio, fondato su una politica di bilancio che non disperde le ris ... ilgiornale.it Meloni: record recupero evasione fiscaleLa somma recuperata l'anno scorso ha raggiunto la cifra record di 36,2 mld di euro. E' il più alto dato di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022 quando il governo si è insediato. Così la prem ... rainews.it Meloni ha perso autorevolezza e credibilità x.com Meloni chiede le dimissioni della Santanchè, tutti i guai giudiziari della ministra - facebook.com facebook