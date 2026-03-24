La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro un accordo che prevedeva l'applicazione del cram-down fiscale. La decisione riguarda una procedura di ristrutturazione del debito fiscale e rappresenta un cambiamento rispetto alle interpretazioni precedenti. La sentenza modifica le modalità con cui vengono gestiti questi accordi in ambito tributario.

Una sentenza, in Cassazione, che boccia clamorosamente il ricorso dell’ Agenzia delle Entrate contro un accordo che prevedeva il ricorso al cosiddetto cram-down fiscale. Nel merito, la Suprema Corte ha chiarito un punto decisivo: l’amministrazione finanziaria non può impugnare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (il cram-down, appunto) se, nella fase davanti al Tribunale, non ha presentato una formale opposizione. Non basta, dunque, aver manifestato dissenso durante le trattative sulla transazione fiscale per acquisire il ruolo di parte nel successivo giudizio. La vicenda nasce dal ricorso del Fisco contro una decisione della Corte d’Appello che aveva confermato l’omologazione degli accordi di ristrutturazione di una società editoriale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fisco, la Cassazione smonta l'Agenzia delle Entrate: cram-down, la sentenza cambia tutto

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