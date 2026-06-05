Agenti Uk | pressati sull’antirazzismo

Notizia in breve

Le autorità britanniche hanno richiesto un’ulteriore perizia sulla morte di un uomo ammanettato mentre era in condizioni critiche. I poliziotti coinvolti hanno dichiarato di aver temuto giudizi sfavorevoli durante corsi di formazione sull’inclusione e l’antirazzismo. La richiesta di approfondimento riguarda la valutazione delle circostanze e delle responsabilità legate all’episodio. La vicenda si inserisce in un contesto di scrutinio sulle pratiche di polizia e sui percorsi di formazione del personale.