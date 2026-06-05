Agenti Uk | pressati sull’antirazzismo
Le autorità britanniche hanno richiesto un’ulteriore perizia sulla morte di un uomo ammanettato mentre era in condizioni critiche. I poliziotti coinvolti hanno dichiarato di aver temuto giudizi sfavorevoli durante corsi di formazione sull’inclusione e l’antirazzismo. La richiesta di approfondimento riguarda la valutazione delle circostanze e delle responsabilità legate all’episodio. La vicenda si inserisce in un contesto di scrutinio sulle pratiche di polizia e sui percorsi di formazione del personale.
Chiesta altra perizia sulla morte di Henry Nowak, ammanettato mentre agonizzava. I poliziotti: «Temevamo giudizi negativi ai corsi d’inclusione». Keir Starmer: « Elon Musk fomenta le divisioni». L’omicidio di Henry Nowak, lo studente di 18 anni accoltellato a Southampton nel dicembre scorso, continua a infiammare il dibattito politico nel Regno Unito. Dopo la condanna all’ergastolo dell’assassino, il sikh Vickrum Digwa, l’attenzione si è infatti spostata sul comportamento della polizia intervenuta quella notte. Un’inchiesta pubblica, richiesta dal coroner, dovrà stabilire se la condotta «anti razzista» degli agenti abbia contribuito alla morte del ragazzo. 🔗 Leggi su Laverita.info
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