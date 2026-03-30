Il vice allenatore Lamma | La prova perfetta bravi Li abbiamo pressati da subito

Il vice allenatore del Prato ha commentato con soddisfazione la partita appena conclusa, sottolineando come la squadra abbia affrontato l’avversario fin dall’inizio pressandolo con efficacia. La squadra ha ottenuto una vittoria contro il Ghiviborgo, e Lamma ha espresso apprezzamento per la prestazione dei giocatori, definendola una prova perfetta.

E’ davvero soddisfatto, e ne ha ben donde, Giuliano Lamma al termine del match vinto dal suo Prato ai danni del Ghiviborgo. Una vera e propria prova di forza quella mostrata dai lanieri, dominanti fin dal primo tempo. Un primo tempo che il vice allenatore dei biancazzurri definisce quasi perfetto. "La perfezione non esiste, ma la squadra merita un grande applauso. Abbiamo iniziato fin da subito a tenere la pressione alta, che deve essere il nostro punto di forza. Vogliamo asfissiare gli avversari quando hanno il pallone fra i piedi, provando a metterli il più possibile in difficoltà. Siamo in una fase di crescita e bisogna necessariamente andare avanti così - il commento dell’ex calciatore - Anche perché all’orizzonte c’è un’altra sfida molto difficile come quella di giovedì contro il Seravezza Pozzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il vice allenatore. Lamma: "La prova perfetta, bravi. Li abbiamo pressati da subito» Articoli correlati FM26, come fare a scegliere il vice allenatore giusto: utilità del ruolo e caratteristiche da considerare per la sceltaFootball Manager 26, come i precedenti capitoli, richiede una cura per il dettaglio maniacale per poter raggiungere i risultati sperati. Pronostico Torino-Lazio: subito un tabù da sfatare per il nuovo allenatoreTorino-Lazio è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili... Una raccolta di contenuti su Il vice allenatore Lamma La prova... Temi più discussi: Prato, zero alibi. Prendiamoci tre punti. Concentrazione: la ricetta anti-Ghiviborgo; Siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto per colpire; Stangata su Dal Canto. Quattro giornate fuori; Prato zero alibi Prendiamoci tre punti Concentrazione | la ricetta anti-Ghiviborgo. Prato, zero alibi. Prendiamoci tre punti. Concentrazione: la ricetta anti-GhiviborgoTrasferta in terra lucchese per i biancazzurri. Il vice allenatore Lamma: Proviamo a scalare ulteriormente la classifica ... lanazione.it Siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto per colpireNel post partita non è Dal Canto (nella foto) a presentarsi in sala stampa, bensì il suo vice Giuliano ... msn.com Sole, ma attenzione a qualche acquazzone nel pomeriggio. Ecco le previsioni meteo per oggi in Toscana a cura del Consorzio LaMMA Cielo e fenomeni: Inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità nel corso della giornata associata a locali - facebook.com facebook #Lamma#meteo Oggi in Toscana venti moderati da nord est con cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Domani da poco a parzialmente nuvoloso con temperature in aumento. Martedì, intensificazione dei venti da nord est con temperature in calo e qualc x.com