L’antirazzismo come arma per reprimere il dissenso

Roma, 29 mag – L’Europa sta vivendo una trasformazione demografica e culturale senza precedenti nella sua storia. Non si tratta di un complotto orchestrato in segreto ma del risultato prevedibile di politiche migratorie permissive e lassiste, le quali hanno utilizzato l’antirazzismo come arma di repressione del dissenso e l’empatia suicida come una granata per spingere la popolazione ad accettare il sacrificio delle loro stesse vite e della coesione sociale. L’antirazzismo ideologico ha equiparato qualsiasi difesa dell’identità europea e le richieste di chiusure dei confini all’ondata migratoria di persone provenienti da culture incompatibili al razzismo e alla xenofobia, mentre l’empatia suicida sta accelerando questo processo di autodistruzione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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