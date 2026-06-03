Ancora violenza nel carcere di Arghillà | feriti con lamette rudimentali due agenti della penitenziaria

Notizia in breve

Nel carcere di Arghillà, due agenti della penitenziaria sono stati feriti con lamette artigianali durante il rientro dai passeggi. La violenza nell’istituto continua senza sosta, con scontri tra detenuti e agenti che si ripetono da settimane. Le ferite sono state refertate sul posto, e si indaga sulle modalità dell’attacco. Nessuna persona è stata arrestata al momento.