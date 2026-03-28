A Roma, è stata predisposta una vasta presenza di forze di polizia per la manifestazione denominata

Oltre mille uomini in campo per la manifestazione di oggi a Roma. È quanto prevede il dispositivo sicurezza della Questura che dovrà gestire il corteo «No Kings». La partenza è prevista alle ore 14 da piazza della Repubblica con arrivo a San Giovanni. Massima attenzione sarà riservata al percorso, ma soprattutto agli obiettivi sensibili limitrofi e alle sedi istituzionali. Sotto osservazione anche i gruppi e le persone che arriveranno nella Capitale da altre città. Secondo le stime degli organizzatori, alla manifestazione parteciperanno circa 15 mila persone, ma il numero potrebbe aumentare. Per questo il dispositivo sicurezza ha previsto numerosi agenti e controlli anche nei punti di accesso alla città, come stazioni ferroviarie e caselli autostradali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma blindata per il "No Kings". Infiltrati e provocatori: ecco gli obiettivi a rischio

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