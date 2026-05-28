Ora Meloni dice che non ci possono essere soldi solo per le armi

Notizia in breve

Il premier ha affermato che i fondi non possono essere destinati esclusivamente alle armi. La dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, senza specificare cifre o dettagli sui programmi di spesa. La frase ha suscitato reazioni nel dibattito politico e pubblico, mentre non sono stati forniti ulteriori chiarimenti o piani concreti in merito.