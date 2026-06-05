Agassi ha criticato lo staff di Sinner, affermando che la preparazione del tennista era sbagliata. Ha commentato che non ci sono scuse se si crolla dopo un’ora e 45 minuti di partita. La sua osservazione suggerisce che la durata dell’incontro avrebbe dovuto essere prevista e gestita diversamente. Le sue parole riflettono una valutazione diretta sulle scelte di preparazione e gestione dell’atleta durante il match.

“Se crolli dopo un’ora e 45 minuti in campo, non ci possono essere scuse”. Qualcuno doveva pur dirlo, ad un certo punto. Andre Agassi abbandona tutte le cautele del caso e spara un dritto contro lo staff di Jannik Sinner. Il suo intervento all’emittente americana Tnt è stato ovviamente ripreso un po’ ovunque sui giornali italiani. “L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme – dice Agassi – Non so se sia stata evidenziata abbastanza. Quando giocavo, io avevo un orologio fisico: potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure, scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c’erano condizioni ideali potevano arrivare a 4 ore e 10. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Agassi contro lo staff di Sinner: “È evidente che sia stata sbagliata la preparazione”

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