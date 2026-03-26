Il club calcistico ha licenziato tutto lo staff medico dopo che un rapporto televisivo ha segnalato una diagnosi sbagliata su un giocatore. Secondo quanto riferito, l’atleta francese ha subito un errore nella valutazione medica che avrebbe potuto influire sulla sua partecipazione al prossimo Mondiale. La notizia è stata diffusa da un canale televisivo francese, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.

Secondo un rapporto del canale televisivo francese RMC Sport, Kylian Mbappe è rimasto vittima di una diagnosi errata che avrebbe potuto persino costargli un posto al Mondiale di quest’estate. Il giocatore infatti sarebbe stato visitato al ginocchio sbagliato, non quello dove aveva un problema e per questo avrebbe giocato alcune partite nonostante l’infortunio. La vicenda. A causa del dolore persistente, Mbappé aveva chiesto un secondo parere a Parigi, dove viveva in passato, dopodiché lui e uno specialista del ginocchio hanno optato per un approccio diverso al suo recupero. L’ex giocatore del PSG è nel frattempo persino tornato in campo. Leggi anche Mbappè porta il Psg in tribunale: vuole 55 milioni di euro di arretrati dagli arabi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Real Madrid “visita” la gamba sbagliata di Mbappè: il club licenzia tutto lo staff medico

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Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioAs: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo.

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