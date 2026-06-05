Affidabilità creditizia S&P conferma il rating BBB+ per la Sicilia

L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating BBB+ per la regione con un outlook stabile. Ha riconosciuto i miglioramenti nella disciplina fiscale, trasparenza e nella rendicontazione tempestiva da parte della Regione.

Standard & Poor's conferma il rating della Sicilia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia americana ha riconosciuto i progressi compiuti sul fronte della disciplina fiscale, della trasparenza e della rendicontazione tempestiva della Regione e ha sottolineato come l'ente approvi e pubblichi i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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S&P conferma rating Italia: BBB+ con outlook positivoL'agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio sul debito pubblico italiano a BBB+ e ha indicato un outlook positivo.