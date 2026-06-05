Affidabilità creditizia S&P conferma il rating BBB+ per la Sicilia

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il rating BBB+ per la regione con un outlook stabile. Ha riconosciuto i miglioramenti nella disciplina fiscale, trasparenza e nella rendicontazione tempestiva da parte della Regione.

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Standard & Poor's conferma il rating della Sicilia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia americana ha riconosciuto i progressi compiuti sul fronte della disciplina fiscale, della trasparenza e della rendicontazione tempestiva della Regione e ha sottolineato come l'ente approvi e pubblichi i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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