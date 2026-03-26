Basta Affari tuoi Stefano De Martino vede Martina Miliddi e non si trattiene

Durante la prima serata di Rai 1, il programma “Affari tuoi” ha riscosso grande attenzione, con la partecipazione di Stefano De Martino che ha incontrato Martina Miliddi. L’episodio ha visto momenti di tensione e reazioni spontanee, attirando l’interesse del pubblico. La puntata si è distinta per la presenza di colpi di scena e momenti di intrattenimento.

Affari tuoi torna a infiammare la prima serata di Rai 1 con una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e momenti di puro divertimento. Mercoledì 25 marzo, Stefano De Martino ha accompagnato il pubblico in una nuova sfida del celebre gioco dei pacchi, questa volta insieme a Bernardo, barman proveniente dalla Valle d’Aosta, affiancato dalla moglie Sabina. Fin dai primi minuti, l’atmosfera in studio è stata leggera e frizzante, grazie anche alla presenza di Herbert Ballerina, che ha aperto la serata con una delle sue battute surreali: “Avendo io la mente matematica, ho inventato i guanti con venti dita per aiutare a contare”. Il gioco entra subito nel vivo e i primi sei tiri regalano un colpo di scena inatteso: Bernardo pesca il pacco zero, scatenando l’entusiasmo generale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Affari Tuoi, Martina Miliddi non si vede e Stefano De Martino fa finta di nienteSerata amara per Francesco, concorrente del Friuli Venezia Giulia protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio 2026, ma la... Affari Tuoi, il gesto di Martina Miliddi fa scattare Stefano De Martino: “Adesso basta”Nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino: protagonista della puntata Bernardo, barman della Valle d’Aosta, affiancato dalla... Clamoroso ad Affari Tuoi: Stefano De Martino chiede scusa davanti a tutti! Una raccolta di contenuti su Basta Affari tuoi Stefano De Martino... Temi più discussi: Affari Tuoi, il gesto di Martina Miliddi fa scattare Stefano De Martino: Adesso basta; Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi: Basta litigare; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia il posto a Herbert. Poi porta fortuna (ma non basta); Affari tuoi, la partita più veloce di sempre sconvolge De Martino: Non so cosa fare per mezz'ora. Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi: Basta litigareNella nuova puntata del 25 marzo gioca Bernardo, che parte bene e finisce con 30mila euro in cassa. De Martino costretto alle prese con i battibecchi tra Martina Miliddi e Herbert ... libero.it Affari Tuoi, il gesto di Martina Miliddi fa scattare Stefano De Martino: Adesso bastaAd Affari Tuoi Bernardo sfiora il colpo grosso ma chiude con un premio consolazione. In studio siparietti e tensioni tra Martina Miliddi e Herbert, con De Martino che interviene ... dilei.it Il grande Peppe Iodice, stasera ospite da Stefano De Martino. - facebook.com facebook