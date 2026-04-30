Affari Tuoi Stefano De Martino torna a ballare | l’incredibile duetto con Martina

Nell’ultima puntata di aprile di Affari Tuoi, Stefano De Martino è tornato a ballare, partecipando a un duetto con Martina. La presenza del ballerino ha suscitato attenzione tra il pubblico, portando un tocco di spettacolo e energia alla trasmissione. La puntata ha visto anche altre novità, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori. De Martino ha riproposto un momento di esibizione con Martina, creando un episodio memorabile per i telespettatori.

L’ultima del mese di aprile è stata una puntata a dir poco sorprendente per Affari Tuoi che, per Stefano De Martino, ha segnato un ritorno alle origini. È come ballerino che abbiamo conosciuto De Martino, per poi vederlo trasformarsi in uno dei conduttori di punta del palinsesto Rai, scelto addirittura come prossimo presentatore del Festival di Sanremo. Giovedì 30 aprile, però, Stefano è tornato a ballare e, con grande sorpresa del pubblico, ha affiancato la danzatrice ufficiale della trasmissione, Martina Miliddi, in una scatenata salsa. Stefano De Martino duetta con Martina Miliddi. La povera Martina Miliddi, che Stefano De Martino ha selezionato tra i talenti di Amici, si trova spesso costretta a guidare un compagno a dir poco impacciato.🔗 Leggi su Dilei.it

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