ChorusLife l’offerta si amplia tra sport e cibo | a settembre arrivano anche i mattoncini Lego
A settembre, il centro commerciale amplia la propria offerta con diverse novità dedicate a sport, cibo e giochi. È stato inaugurato il ristorante «Gnam» e aperta l’hamburgeria «Smashie». Venerdì prossimo aprirà «Fùtbol Emotion», un’area dedicata al calcio. Inoltre, nel mese di settembre, sarà inaugurata la Città del Mattoncino, un’area dedicata ai mattoncini Lego. Queste novità si aggiungono alle precedenti aperture e alle attività già presenti nel centro commerciale.
LE NOVITÀ. Inaugurato lo «Gnam» e apre l’hamburgeria «Smashie». Venerdì debutta «Fùtbol Emotion» mentre a settembre arriva la Città del Mattoncino. Ecco tutte le novità. Tante novità commerciali stanno animando lo smart district ChorusLife. Nelle scorse settimane ha aperto i battenti il nuovo concept Gnam, acronimo di Galleria nazionale alimenti moderni, uno spazio enogastronomico che è entrato nel vivo dell’attività proponendo esposizione, racconto, promozione e vendita di moltissimi prodotti tipici del territorio bergamasco, utilizzati anche come ingredienti per la composizione di piatti e ricette. Il format - che ha preso il posto delle... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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