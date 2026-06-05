AEW | Addio ad uno dei primi tag team della storia della compagnia

Da zonawrestling.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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The Butcher e The Blade, uno dei primi tag team della AEW, non sono più sotto contratto con la compagnia. La loro collaborazione si è conclusa e entrambi hanno lasciato la federazione. La notizia è stata annunciata senza dettagli su eventuali accordi futuri o motivazioni della separazione. I due sono stati tra i primi a formare un team nella storia della AEW, contribuendo alla crescita del roster iniziale.

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The Butcher e The Blade, una delle prime tag team mai apparse nella AEW, non fanno più parte della compagnia. A riportarlo è Fightful Select, secondo cui ai due non è stato offerto un rinnovo contrattuale dopo la recente scadenza dei loro accordi, rendendoli di fatto free agent liberi di esibirsi e firmare ovunque. Una presenza fin dai primi giorni della AEW. I due erano nel roster della AEW dal 27 novembre 2019, quando — insieme a The Bunny — fecero il loro debutto spuntando da sotto il ring per attaccare Cody Rhodes durante una puntata di Dynamite. The Blade, 46 anni, e The Butcher, 48 anni, si ritrovarono subito a incrociare le migliori coppie di quel periodo, tra cui gli Young Bucks, i Lucha Bros. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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