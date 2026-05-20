Un grande quadro di Jackson Pollock battuto all’asta per 181.185000 dollari L’opera è uno dei primi dipinti astratti della storia dell’arte

Un grande quadro di Jackson Pollock - Number 7A, 1948 della collezione del magnate dell’editoria S.I. Newhouse - è stato venduto da Christiès per 181.185.000 dollari, quasi triplicando il record d’asta dell’artista. L’opera rappresenta il momento cruciale in cui viene realizzato uno dei primi dipinti astratti della storia dell’arte Le aste serali organizzate da Christiès dedicate alla collezione del magnate dell’editoria statunitense Samuel Irving Newhouse Jr. e ai capolavori del XX secolo hanno totalizzato oltre 1,1 miliardi di dollari in appena 64 lotti, segnando uno dei risultati più importanti degli ultimi anni. Tra i dati più... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un grande quadro di Jackson Pollock battuto all’asta per 181.185.000 dollari. L’opera è uno dei primi dipinti astratti della storia dell’arte

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