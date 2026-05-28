Domenica si è svolto l'evento AEW Double or Nothing 2026, uno dei pay-per-view più visti della compagnia. Lo show ha attirato un alto numero di acquisti, confermandosi come uno dei più seguiti nella storia della AEW. I numeri di vendita e gli ascolti registrati sono stati superiori a quelli di molte edizioni precedenti. La serata ha visto numerosi incontri e momenti clou.

Lo show AEW Double or Nothing, andato in onda domenica, si sta confermando un grande successo in termini di acquisti pay-per-view. A fare il punto sulla situazione è stato Dave Meltzer nell’edizione post- Dynamite del Wrestling Observer Radio. Secondo Meltzer, il PPV dovrebbe posizionarsi tra i primi cinque o sei pay-per-view di sempre nella storia della AEW: “Un enorme successo. Non so se abbia superato All In, lo show al Globe Life Field. È troppo presto per dirlo. È stato il miglior risultato di sempre su HBO Max, ma HBO Max è arrivato dopo lo show di All In.” Il confronto con Revolution e i numeri record. Il punto di riferimento principale per valutare il risultato era Revolution, che fino a quel momento aveva fatto registrare il miglior numero dalla data di All In. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Double or Nothing 2026 é stato uno dei PPV più visti di sempre della compagnia

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Was AEW Double or Nothing 2026 the best PPV in company history

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