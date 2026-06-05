Aeroporto di Firenze a maggio quasi 400mila passeggeri

A maggio, l’aeroporto di Firenze ha registrato quasi 400mila passeggeri, raggiungendo il miglior risultato mai registrato nello stesso mese. In particolare, il numero di passeggeri è aumentato del 2% rispetto a maggio dello scorso anno, con un totale di 398mila persone. I dati confermano un trend di crescita continuo nel 2026, che si mantiene positivo rispetto all’anno precedente.

Il 2026 continua a segnare numeri record per l’aeroporto di Firenze. Lo scalo “Amerigo Vespucci” ha chiuso il mese di maggio con 398mila passeggeri, registrando il miglior maggio di sempre e una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato si inserisce in un quadro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Aeroporto di Firenze: anno record per traffico di passeggeri e controlli

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