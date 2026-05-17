Crociere in arrivo 400mila passeggeri nel 2026 VIDEO
Nel 2026, il porto di Trieste prevede di ospitare 138 scali di navi da crociera, con un movimento complessivo di circa 400.000 passeggeri. La crescita del traffico passeggeri è stata annunciata attraverso un video ufficiale, confermando un aumento rispetto agli anni precedenti. Questi dati indicano un incremento significativo nel numero di crocieristi che arriveranno nello scalo portuale, contribuendo a un aumento delle attività legate al turismo e alla movimentazione portuale.
Saranno 138 gli scali delle navi da crociera a Trieste nel 2026, per una movimentazione complessiva di circa 400mila passeggeri. Lo ha dichiarato oggi Alberto Grimaldi, operations manager del Trieste Terminal Passeggeri, nel giorno dell'arrivo della Mein Schiff 4 di Tui Cruises, la nave che ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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