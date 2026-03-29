Il terminal dell’aeroporto rinasce in 30 giorni | il Verdi pronto alla ripartenza Obiettivo | 400mila passeggeri all’anno

In trent’anni, il terminal dell’aeroporto di Parma è stato completamente rinnovato, con interventi che hanno portato all’ampliamento degli spazi e al miglioramento dei servizi. Il nuovo assetto è stato completato in un mese e si prepara ad accogliere una stagione estiva con tre voli programmati, con l’obiettivo di raggiungere una capacità di 400mila passeggeri all’anno.

In appena trenta giorni, quello che sembrava un obiettivo ambizioso si è trasformato in realtà. L’intervento di riqualifica ha consentito di aumentare la capacità nelle aree più sensibili per il passeggero: dagli imbarchi agli accodamenti ai controlli di sicurezza, fino ai controlli passaporti, destinati quest’anno a diventare un nodo cruciale dell’operatività. Un progetto concreto, mirato, capace di incidere direttamente sulla qualità del servizio e sull’esperienza complessiva in aeroporto. Ma il vero valore aggiunto è stato il fattore umano. Tutti, senza eccezioni, si sono rimboccati le maniche: dai manager agli impiegati, fino al... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il terminal dell’aeroporto rinasce in 30 giorni: il Verdi pronto alla ripartenza. Obiettivo: 400mila passeggeri all’anno Articoli correlati Pioggia dentro l'aeroporto di Fiumicino ai terminal 1 e 3 per infiltrazioni d'acqua: passeggeri postano videoLa forte pioggia a Fiumicino ha creato disagi anche all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Aeroporto di Reggio Calabria, il terminal pronto entro l'estate ma da Ryanair nessuna rotta nuovaNon c'è ancora una data esatta per l'apertura delle sale d'imbarco, intanto la stagione estiva parte ad aprile e la compagnia irlandese si limita ad... Contenuti e approfondimenti su Il terminal dell'aeroporto rinasce in... Argomenti discussi: Immagini | Gli architetti svelano i progetti per il terminal dell'aeroporto di Casablanca da 1,3 miliardi di dollari. Aeroporto, il terminal come nuovo biglietto da visita dell’UmbriaÈ stata completata la nuova personalizzazione del terminal dell’ Aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi, realizzata in collaborazione tra Aeroporto, Regione e Sviluppumbria. lanazione.it Fiumicino, il nuovo Terminal 3 è realtà: spazi raddoppiati e 150 nuovi banchi check-inLo scalo romano Leonardo da Vinci, conosciuto anche come l’aeroporto di Roma Fiumicino, si rinnova profondamente con l’inaugurazione del nuovo Terminal 3: oltre 41.000 metri quadrati completamente ... siviaggia.it