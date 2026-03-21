Febbraio da record per Toscana Aeroporti 543mila passeggeri

A febbraio, Toscana Aeroporti ha registrato 543 mila passeggeri tra gli scali di Firenze e Pisa, stabilendo il record storico per questo mese. La cifra rappresenta il miglior risultato mai registrato in passato in questo periodo dell’anno. Entrambi gli aeroporti hanno visto un aumento nel numero di transiti rispetto agli anni precedenti. I dati sono stati diffusi ufficialmente dall’azienda.

Ennesimo primato per Toscana Aeroporti che a febbraio ha registrato 543 mila passeggeri in transito nei due scali di Firenze e Pisa, raggiungendo il miglior risultato di sempre in questo periodo dell’anno. L’incremento sul 2025, che pure era stato un anno da record, è stato del +7,3%. A bilanciare la flessione del traffico nazionale (-2,4%) è stato l’aumento del segmento internazionale (+10,5%). Una performance che ha permesso al Sistema Aeroportuale Toscano di superare il milione di passeggeri già a fine febbraio. In particolare l’aeroporto ’ Amerigo Vespucci ’ di Firenze registra un febbraio da record con 215 mila passeggeri transitati e una crescita del +5,4% sullo stesso mese del 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Febbraio da record per Toscana Aeroporti 543mila passeggeri Articoli correlati Inizio anno da record per Toscana Aeroporti 500mila passeggeriToscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio. Toscana Aeroporti, gennaio da record: superata quota 500mila passeggeriFirenze, 6 febbraio 2026 – Nuovo record mensile per Toscana Aeroporti che inizia il nuovo anno superando per la prima volta la soglia dei 500mila... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Febbraio da record per Toscana... Temi più discussi: Raccolta differenziata, febbraio da record a Cefalù: raggiunto l'82%; FEBBRAIO DA RECORD: TV12 PRIMA TV DEL FVG PER ASCOLTO MEDIO | 17/03/2026; Febbraio da record per Toscana Aeroporti 543mila passeggeri; Giappone: nuovo record di arrivi a febbraio, con 3,46 milioni di visitatori. Fineco, raccolta da record a febbraio: 1,67 miliardi, nuovo massimo storicoIl 2026 di Fineco inizia con un risultato record sulla raccolta netta che vira sopra gli 1,67 miliardi (+37% a/a): si tratta di un nuovo massimo storico mensile, che supera il risultato registrato a d ... msn.com Stellantis raddoppia la crescita del mercato: un febbraio da record in ItaliaFebbraio: Stellantis cresce +27,7% (mercato +14,04%), quota 34% e 4 modelli al vertice. Per il secondo mese consecutivo Stellantis viaggia a un ritmo doppio rispetto al mercato italiano. I dati di ... affaritaliani.it : Dal 25 febbraio 2026 è in vigore il Decreto Legge n. 23, noto come Decreto Sicurezza 2026, e da quella data migliaia di escursionisti e alpinisti italiani si tr facebook