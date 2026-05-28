Un anno record per gli aeroporti calabresi Reggio sfiora il milione di passeggeri con 977.984 transiti

Da reggiotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli aeroporti calabresi hanno registrato un totale di quasi un milione di passeggeri, con 977.984 transiti presso l’aeroporto di Reggio. Il gruppo Sacal ha concluso il 2025 con risultati storici, consolidando il ruolo del sistema aeroportuale calabrese nello sviluppo economico e nella mobilità della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un anno storico per il gruppo Sacal, che chiude il 2025 con risultati senza precedenti e consolida il ruolo strategico del Sistema aeroportuale calabrese nello sviluppo economico e nella mobilità della regione.Nel corso dell’assemblea degli azionisti che si è svolta ieri, 26 maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aeroporti: Reggio Calabria decolla, migliore d'Italia per crescita

Video Aeroporti: Reggio Calabria decolla, migliore d'Italia per crescita

Notizie e thread social correlati

Numeri record per gli aeroporti della Puglia: nel 2026 superati i 2 milioni di passeggeriGli aeroporti della Puglia hanno registrato nel primo trimestre del 2026 un numero di passeggeri superiore ai 2 milioni, stabilendo un nuovo record...

Febbraio da record per Toscana Aeroporti 543mila passeggeriA febbraio, Toscana Aeroporti ha registrato 543 mila passeggeri tra gli scali di Firenze e Pisa, stabilendo il record storico per questo mese.

Temi più discussi: Corteo Matildico 2026: numeri da record per eventi e partecipazione; Preparava un attentato per lo Stato Islamico, arrestato 22enne a Reggio Emilia; Febbre Petrarca, da sold out la finale scudetto contro Reggio Emilia; Fondazione Grade: oltre 543mila euro raccolti con il 5×1000.

reggio un anno record perGruppo Sacal, approvato Bilancio: 2025 un anno record per il Sistema Aeroportuale CalabreseUn anno storico per il Gruppo SACAL, che chiude il 2025 con risultati senza precedenti e consolida il ruolo strategico del Sistema Aeroportuale Calabrese nello sviluppo economico e nella mobilità dell ... catanzaroinforma.it

reggio un anno record per5×1000, nuovo record per la Fondazione Grade: oltre 543mila euro raccolti grazie a più di 15mila firmeCresce ancora attraverso il 5×1000 il grande abbraccio della comunità reggiana alla Fondazione GRADE. I dati relativi alle dichiarazioni 2025 certificano infatti un nuovo record: raccolti 543.088,71 ... nextstopreggio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web