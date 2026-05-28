Un anno record per gli aeroporti calabresi Reggio sfiora il milione di passeggeri con 977.984 transiti
Gli aeroporti calabresi hanno registrato un totale di quasi un milione di passeggeri, con 977.984 transiti presso l’aeroporto di Reggio. Il gruppo Sacal ha concluso il 2025 con risultati storici, consolidando il ruolo del sistema aeroportuale calabrese nello sviluppo economico e nella mobilità della regione.
Un anno storico per il gruppo Sacal, che chiude il 2025 con risultati senza precedenti e consolida il ruolo strategico del Sistema aeroportuale calabrese nello sviluppo economico e nella mobilità della regione.Nel corso dell’assemblea degli azionisti che si è svolta ieri, 26 maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Aeroporti: Reggio Calabria decolla, migliore d'Italia per crescita
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