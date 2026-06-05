Aeffe rafforza il management con un nuovo direttore generale per sostenere il piano di risanamento

Aeffe ha nominato Riccardo Bagolin come nuovo direttore generale, con effetto dal 3 giugno. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Comitato nomine e remunerazione. La nomina mira a rafforzare il management in vista di un piano di risanamento.

Il cda di Aeffe, con il parere favorevole del Comitato nomine e remunerazione, ha deliberato la nomina a direttore generale della società di Riccardo Bagolin, con decorrenza dal 3 giugno. Bagolin, spiega una nota, vanta una consolidata esperienza manageriale maturata in contesti industriali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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