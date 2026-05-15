Amt | via libera al piano di salvataggio Nicola Pascale nuovo direttore generale
Giovedì pomeriggio si è svolta presso la sede di Amt un’assemblea dei soci a cui hanno partecipato il vicesindaco del Comune di Genova, il vicesindaco della Città Metropolitana di Genova e il consiglio di amministrazione presieduto da Federico Berruti. Durante l’incontro è stato approvato il piano di salvataggio dell’azienda. È stato annunciato anche il nome del nuovo direttore generale, che sarà Nicola Pascale.
Giovedì pomeriggio si è riunita, presso la sede di Amt, l’assemblea dei soci, alla quale hanno preso parte il vicesindaco del Comune di Genova Alessandro Terrile, il vicesindaco della Città Metropolitana di Genova Simone Franceschi e il cda guidato dal presidente Federico Berruti. È stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Multi SubA Baby’s Thoughts… That Exposed Every Secret
Sullo stesso argomento
Amt, via libera al piano di risanamento: 1,5 milioni per i conti? Punti chiave Come influirà il piano di risanamento sulle tariffe dei passeggeri? Quali rischi concreti corrono le corse nelle zone periferiche?...
Comune di Bari, via libera della giunta: Gigi Ranieri nuovo direttore generaleÈ arrivato il via libera della giunta comunale alla nomina di Gigi Ranieri come direttore generale del Comune di Bari.
Assemblea Amt, via libera al piano di salvataggio: Nicola Pascale è il nuovo direttore generale x.com
Ultimo atto nell’iter del piano di risanamento di Amt, che è stato approvato anche dall’assemblea dei soci, dopo l’ok arrivato dal consiglio comunale e da quello della Città metropolitana. L’assemblea ha dato anche il via libera alla nomina del nuovo direttore g facebook
Amt: via libera al piano di salvataggio, Nicola Pascale nuovo direttore generaleAmt spiega in una nota che il piano è stato elaborato in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel percorso di risanamento dell’azienda - enti, consulenti economici, advisor legali, l’ ... genovatoday.it
Amt, via libera definitivo al piano di salvataggio. Pascale è il nuovo direttore generaleLe misure anti-fallimento approvate anche dall’assemblea dei soci, che ha nominato il manager Genova – Ultimo atto nell’iter del piano di risanamento di Amt, che è stato approvato anche dall’ assemble ... ilsecoloxix.it