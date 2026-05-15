Amt | via libera al piano di salvataggio Nicola Pascale nuovo direttore generale

Giovedì pomeriggio si è svolta presso la sede di Amt un’assemblea dei soci a cui hanno partecipato il vicesindaco del Comune di Genova, il vicesindaco della Città Metropolitana di Genova e il consiglio di amministrazione presieduto da Federico Berruti. Durante l’incontro è stato approvato il piano di salvataggio dell’azienda. È stato annunciato anche il nome del nuovo direttore generale, che sarà Nicola Pascale.

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