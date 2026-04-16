Axl aumenta i ricavi e le filiali con il nuovo direttore generale Cristian Sala

Axl, tra i principali operatori italiani nel settore dei servizi per il lavoro e le risorse umane, ha annunciato un aumento dei ricavi e l'apertura di nuove filiali con l'arrivo del nuovo direttore generale, Cristian Sala. La società ha comunicato questa novità attraverso un comunicato ufficiale, specificando che le strategie adottate mirano a rafforzare la presenza sul territorio e a migliorare l’offerta di servizi ai clienti. La notizia è stata diffusa a seguito di una riunione aziendale.

Bonate Sotto. Tra i principali operatori italiani nei servizi per il lavoro e le risorse umane, Axl annuncia la nomina di Cristian Sala come nuovo Direttore Generale e mette in risalto le performance raggiunte nell’ultimo anno, consolidando il proprio posizionamento nel mercato italiano anche attraverso un programma di aperture di nuove filiali. Segnali significativi per l’agenzia che prosegue nel percorso di crescita avviato negli ultimi anni anche a seguito del suo ingresso (2024) nel Gruppo internazionale Groupe Adéquat, tra i principali player globali nel mercato del lavoro. In un contesto di mercato in flessione (-1,38%), AxL registra una crescita significativa e si posiziona ai vertici nazionali per performance tra le agenzie per il lavoro con oltre 1.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Venti di cambiamento alla Sispi, dopo le 16 assunzioni c'è il bando per il nuovo direttore generale